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Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 20 липня

20 липня 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 20 липня
Аналіз стану води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. Спостерігається тимчасове покращення якості проб морської води, втім Чорне море все ще несе загрозу. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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За даними ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України" та Філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс", які були отримані з моніторингу води на 20 липня, проби питної води відповідають гігієнічним нормам, що свідчить про її безпечність. Відповідно до ДСанПіН 2.2.4-171-10, питна вода в Одесі відповідає гігієнічним вимогам і є безпечною для споживання. 

Аналіз Чорного моря

Моніторинг морської води показує періодичне поліпшення якості за санітарно-мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками. Проте, важливо зазначити, що це поліпшення має короткостроковий характер і не свідчить про придатність морської води для купання.

Результати моніторингу можуть змінюватись під впливом погодних умов та інших факторів, таких як температура води і напрямок вітру. У зв'язку з цим, на теперішній час місто Одеса має заборону на купання в морі з метою збереження безпеки громадян.

Нагадаємо, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ та терористичних дій окупантів, Чорне море несе небезпеку. На одному з пляжів Пересипського району були виявлені два підозрілі предмети, що нагадували снаряди.

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