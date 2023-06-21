Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 21 июня

Исследование состояния воды. Фото: google

В Департаменте здравоохранения Одесской области появились новые сведения о качестве морской и питьевой воды в Одессе. В пробах воды из Черного моря зафиксированы возбудители болезней.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Пробы морской воды, отобранные у морского порта, причали №2, обнаружили присутствие холеровидного вибриона НАГ 1 группы Хейберга. Важно отметить, что эти вибрионы, хоть и могут вызвать острые кишечные инфекции, не являются возбудителями холеры.

Результаты микробиологического анализа проб морской воды, собранных на других датах, выявили отклонение от гигиенических норм.

В каком состоянии питьевая вода

Согласно сообщению ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней", результаты последнего мониторинга питьевой свидетельствуют об отсутствии нестандартных проб питьевой воды по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Питьевая вода, текущая в городском водопроводе, отвечает всем гигиеническим требованиям, установленным ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".

Напомним, недавние события, связанные с подрывом Каховской ГЭС и загрязнением Черного моря, серьезно отразились на экологическом состоянии водных ресурсов. Поэтому возникла неотложная потребность в ограничении потребления морских биоресурсов. В Одессе провели проверки рынков о наличии рыбы на прилавках и ее происхождении.