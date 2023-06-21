Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 21 червня

Дослідження стану води. Фото: google

У Департаменті охорони здоров'я Одеської області з'явилися нові відомості щодо якості морської та питної води в місті Одеса. В пробах води з Чорного моря зафіксовані збудники хвороб.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Проби морської води, відібрані у морському порту, причалі № 2, виявили присутність холероподібного вібріона НАГ 1 групи Хейберга. Важливо зазначити, що ці вібріони, хоч і можуть викликати гострі кишкові інфекції, не є збудниками холери.

Результати мікробіологічного аналізу проб морської води, зібраних на інших датах, виявили відхилення від гігієнічних норм.

В якому стані питна вода

Згідно з повідомленням ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб", результати останнього моніторингу питної свідчать про відсутність нестандартних проб питної води щодо санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних показників.

Питна вода, що тече в міському водопроводі, відповідає всім гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Нагадаємо, нещодавні події, пов'язані з підривом Каховської ГЕС та забрудненням Чорного моря, серйозно позначилися на екологічному стані водних ресурсів. Тому виникла нагальна потреба в обмеженні споживання морських біоресурсів. В Одесі провели перевірки ринків щодо наявності риби на прилавках та її походження.