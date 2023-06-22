Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 22 июня

Сбор проб воды из Черного моря. Фото: Одесский городской совет

В Одессе продолжают ежедневные проверки воды в море и городском водопроводе. В пробах воды из Черного моря зафиксированы возбудители болезней.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В течение 17-18 июня 2023 года в образцах морской воды, отобранных с места нахождения в морском порту причал № 2 в городе Одесса, обнаружен холеровидный вибрион НАГ 1 группы Хейберга. Следует отметить, что эти вибрионы не являются возбудителями холеры, но могут вызывать острые кишечные инфекции.

Образцы морской воды, собранные 17–18 июня для проверки микробиологических показателей, не соответствуют гигиеническим нормам. Ситуация под контролем соответствующих санэпидслужб.

В каком состоянии питьевая вода

По данным ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", результаты проверки 2 образцов питьевой воды на санитарно-микробиологические и 2 образцов на санитарно-химические показатели не показали никаких отклонений.

Питьевая вода, текущая в городском водопроводе, отвечает всем гигиеническим требованиям, установленным ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".

Напомним, недавние события, связанные с подрывом Каховской ГЭС и загрязнением Черного моря, серьезно отразились на экологическом состоянии водных ресурсов. Поэтому возникла неотложная потребность в ограничении потребления морских биоресурсов. В Одессе провели проверки рынков о наличии рыбы на прилавках и ее происхождении.