Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 22 червня
В Одесі продовжують щоденні перевірки стану води в морі та міському водопроводі. В пробах води з Чорного моря зафіксовані збудники хвороб.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Аналіз Чорного моря
Протягом 17-18 червня 2023 року, у зразках морської води, відібраних з місця знаходження в морському порту причал № 2 у місті Одеса, виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи Хейберга. Варто відзначити, що ці вібріони не є збудниками холери, але можуть спричиняти гострі кишкові інфекції.
Зразки морської води, зібрані 17-18 червня для перевірки мікробіологічних показників, не відповідають гігієнічним нормам. Ситуація під контролем відповідних санепідслужб.
В якому стані питна вода
За даними ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", результати перевірки 2 зразків питної води на санітарно-мікробіологічні та 2 зразків на санітарно-хімічні показники не показали жодних відхилень.
Питна вода, що тече в міському водопроводі, відповідає всім гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".
Нагадаємо, нещодавні події, пов'язані з підривом Каховської ГЕС та забрудненням Чорного моря, серйозно позначилися на екологічному стані водних ресурсів. Тому виникла нагальна потреба в обмеженні споживання морських біоресурсів. В Одесі провели перевірки ринків щодо наявності риби на прилавках та її походження.