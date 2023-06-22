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Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 22 червня

22 червня 2023 12:20
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Анна Мурадова
Редактор
Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 22 червня
Збір проб води з Чорного моря. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі продовжують щоденні перевірки стану води в морі та міському водопроводі. В пробах води з Чорного моря зафіксовані збудники хвороб. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Протягом 17-18 червня 2023 року, у зразках морської води, відібраних з місця знаходження в морському порту причал № 2 у місті Одеса, виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи Хейберга. Варто відзначити, що ці вібріони не є збудниками холери, але можуть спричиняти гострі кишкові інфекції.

Зразки морської води, зібрані 17-18 червня для перевірки мікробіологічних показників, не відповідають гігієнічним нормам. Ситуація під контролем відповідних санепідслужб.

В якому стані питна вода

За даними ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", результати перевірки 2 зразків питної води на санітарно-мікробіологічні та 2 зразків на санітарно-хімічні показники не показали жодних відхилень. 

Питна вода, що тече в міському водопроводі, відповідає всім гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Нагадаємо, нещодавні події, пов'язані з підривом Каховської ГЕС та забрудненням Чорного моря, серйозно позначилися на екологічному стані водних ресурсів. Тому виникла нагальна потреба в обмеженні споживання морських біоресурсів. В Одесі провели перевірки ринків щодо наявності риби на прилавках та її походження.

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