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Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 23 июня

23 июня 2023 11:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 23 июня
Исследование состояния воды. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе продолжают ежедневные проверки воды в море и городском водопроводе. В морской воде обнаружили, кроме холеровидного вибриона, еще и гельминтов.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В морской воде, взятой в Одессе (морской порт причал №2), был обнаружен холеровидный вибрион НАГ 1 группы Хейберга, который может вызвать острые кишечные инфекции, но не является возбудителем холеры. Кроме того, в пробах морской воды, собранных 19 июня, были обнаружены яйца гельминтов волосоголовца (на пляже у Дачи Ковалевского) и личинки гельминтов аскариды (на пляже "Аркадия"). Санэпидситуация остается под постоянным контролем.

Согласно Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области), в образцах морской воды с пляжа "Ланжерон" было обнаружено превышение взвешенных веществ в 2,3 раза, а соленость была ниже нормы в 1,9 раза. В пробах со станции В. Фонтана, взятых на 16-м километре, было обнаружено превышение взвешенных веществ в 2,0 раза, а соленость была ниже нормы в 1,8 раза.

В каком состоянии питьевая вода

Согласно данным ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", после анализа 2 образцов питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 2 образцов на санитарно-химические показатели не было обнаружено никаких отклонений от нормы.

Питьевая вода, текущая в городском водопроводе, отвечает всем гигиеническим требованиям, установленным ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".

Напомним, недавние события, связанные с подрывом Каховской ГЭС и загрязнением Черного моря, серьезно отразились на экологическом состоянии водных ресурсов. Поэтому возникла неотложная потребность в ограничении потребления морских биоресурсов. В Одессе провели проверки рынков о наличии рыбы на прилавках и ее происхождении.

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