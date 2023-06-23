Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 23 червня

Дослідження стану води. Фото: google

В Одесі продовжують щоденні перевірки стану води в морі та міському водопроводі. У морській воді виявили, крім холероподібного вібріона, ще й гельмінтів.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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В морській воді, взятій в Одесі (морський порт причал № 2), було виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи Хейберга, який може викликати гострі кишкові інфекції, але не є збудником холери. Крім того, в пробах морської води, зібраних 19 червня, були виявлені яйця гельмінтів волосоголовця (на пляжі біля Дачі Ковалевського) та личинки гельмінтів аскариди (на пляжі "Аркадія"). Санепідситуація залишається під постійним контролем.

Згідно з Державною екологічною інспекцією Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області), у зразках морської води з пляжу "Ланжерон" було виявлене перевищення завислих речовин на 2,3 раза, а солоність була нижче норми на 1,9 раза. У пробах зі станції В. Фонтану, взятих на 16-му кілометрі, було виявлене перевищення завислих речовин на 2,0 рази, а солоність була нижче норми на 1,8 раза.

В якому стані питна вода

Згідно з даними ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", після аналізу 2 зразків питної води на санітарно-мікробіологічні показники та 2 зразків на санітарно-хімічні показники не було виявлено жодних відхилень від норми.

Питна вода, що тече в міському водопроводі, відповідає всім гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Нагадаємо, нещодавні події, пов'язані з підривом Каховської ГЕС та забрудненням Чорного моря, серйозно позначилися на екологічному стані водних ресурсів. Тому виникла нагальна потреба в обмеженні споживання морських біоресурсів. В Одесі провели перевірки ринків щодо наявності риби на прилавках та її походження.