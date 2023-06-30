Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 30 июня

Анализ состояния воды. Фото: google

Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. Морская вода не отвечает санитарным нормам.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В образцах морской воды, собранных 25 июня из морского порта причал №2 в городе Одесса, обнаружен холеровидный вибрион НАГ 1 группы Хейберга. Хотя эти холеровидные вибрионы не являются возбудителем холеры, они могут вызывать заболевания острыми кишечными инфекциями. Санэпидситуация остается под постоянным контролем.

В каком состоянии питьевая вода

Согласно информации ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", проведен анализ 2 образцов питьевой воды по санитарно-микробиологическим и 2 образцов питьевой воды по санитарно-химическим показателям. Результаты не показали никаких уклонений от стандартов.

Питьевая вода, текущая в городском водопроводе, отвечает всем гигиеническим требованиям, установленным ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".

Напомним, за прошедшую неделю в Одессе отмечено снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 15,7%. В общей сложности было зафиксировано 97 случаев, из которых 61% приходятся на детей. Не было зарегистрировано ни одного случая холеры.