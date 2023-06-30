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Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 30 червня

30 червня 2023 12:00
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Анна Мурадова
Редактор
Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 30 червня
Аналіз стану води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. Морська вода не відповідає санітарним нормам. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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У зразках морської води, зібраних 25 червня з морського порту причал № 2 у місті Одеса, виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи Хейберга. Хоча ці холероподібні вібріони не є збудником холери, вони можуть спричиняти захворювання на гострі кишкові інфекції. Санепідситуація залишається під постійним контролем.

В якому стані питна вода

Згідно з інформацією ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", проведено аналіз 2 зразків питної води щодо санітарно-мікробіологічних та 2 зразків питної води щодо санітарно-хімічних показників. Результати не показали жодних відхилень від стандартів.

Питна вода, що тече в міському водопроводі, відповідає всім гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Нагадаємо, за минулий тиждень в Одесі відмічено зниження захворюваності на гострі кишкові інфекції на 15,7%. Загалом було зафіксовано 97 випадків, з яких 61% припадають на дітей. Не було зареєстровано жодного випадку холери.

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