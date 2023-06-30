Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 30 червня

Аналіз стану води. Фото: google

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. Морська вода не відповідає санітарним нормам.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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У зразках морської води, зібраних 25 червня з морського порту причал № 2 у місті Одеса, виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи Хейберга. Хоча ці холероподібні вібріони не є збудником холери, вони можуть спричиняти захворювання на гострі кишкові інфекції. Санепідситуація залишається під постійним контролем.

В якому стані питна вода

Згідно з інформацією ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", проведено аналіз 2 зразків питної води щодо санітарно-мікробіологічних та 2 зразків питної води щодо санітарно-хімічних показників. Результати не показали жодних відхилень від стандартів.

Питна вода, що тече в міському водопроводі, відповідає всім гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Нагадаємо, за минулий тиждень в Одесі відмічено зниження захворюваності на гострі кишкові інфекції на 15,7%. Загалом було зафіксовано 97 випадків, з яких 61% припадають на дітей. Не було зареєстровано жодного випадку холери.