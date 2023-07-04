Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 4 июля

Анализ состояния воды. Фото: google

Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. Морская вода уже отвечает санитарным нормам.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

Анализ Черного моря

По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, пробы морской воды, отобранные на пляжах "Ланжерон" и 16-й станции В. Фонтана 03 июля, соответствуют нормам по составу и свойствам.

В каком состоянии питьевая вода

По данным ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", во время проверки 2 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 1 пробы питьевой воды на санитарно-химические показатели не выявлено нестандартных результатов.

Питьевая вода, текущая в городском водопроводе, отвечает всем гигиеническим требованиям, установленным ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".

Напомним, в пробах морской воды, отобранных в г. Одессе накануне (морской порт причал №2), был обнаружен холеровидный вибрион НАГ 1 группы Хейберга. Следует отметить, что эти вибрионы не являются возбудителем холеры, но могут вызывать острые кишечные инфекции. Также в пробах воды, собранных на пляже "Дача Ковалевского", были обнаружены яйца гельминтов волосоголовца, а на пляже "Аркадия" — личинки гельминтов аскариды.