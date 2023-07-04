Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 4 июля
Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. Морская вода уже отвечает санитарным нормам.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Анализ Черного моря
По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, пробы морской воды, отобранные на пляжах "Ланжерон" и 16-й станции В. Фонтана 03 июля, соответствуют нормам по составу и свойствам.
В каком состоянии питьевая вода
По данным ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", во время проверки 2 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 1 пробы питьевой воды на санитарно-химические показатели не выявлено нестандартных результатов.
Питьевая вода, текущая в городском водопроводе, отвечает всем гигиеническим требованиям, установленным ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком".
Напомним, в пробах морской воды, отобранных в г. Одессе накануне (морской порт причал №2), был обнаружен холеровидный вибрион НАГ 1 группы Хейберга. Следует отметить, что эти вибрионы не являются возбудителем холеры, но могут вызывать острые кишечные инфекции. Также в пробах воды, собранных на пляже "Дача Ковалевского", были обнаружены яйца гельминтов волосоголовца, а на пляже "Аркадия" — личинки гельминтов аскариды.