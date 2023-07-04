Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 4 липня

Аналіз стану води. Фото: google

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. Морська вода вже відповідає санітарним нормам.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

Аналіз Чорного моря

За інформацією Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, проби морської води, відібрані на пляжах "Ланжерон" та 16-ї станції В. Фонтану 03 липня, відповідають нормам щодо складу та властивостей.

В якому стані питна вода

За даними ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", під час перевірки 2 проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники та 1 проби питної води на санітарно-хімічні показники не виявлено нестандартних результатів.

Питна вода, що тече в міському водопроводі, відповідає всім гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Нагадаємо, у пробах морської води, відібраних в м. Одесі напередодні (морський порт причал № 2), було виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи Хейберга. Варто відзначити, що ці вібріони не є збудником холери, але можуть спричиняти гострі кишкові інфекції. Також у пробах води, зібраних на пляжі "Дача Ковалевського", були виявлені яйця гельмінтів волосоголовця, а на пляжі "Аркадія" — личинки гельмінтів аскариди.