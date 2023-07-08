Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 8 июля

Анализ состояния воды. Фото: google

Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. В Черном море все еще запрещено купаться.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В каком состоянии питьевая вода

Государственное предприятие "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" сообщает, что согласно результатам мониторинга, осуществленного 8 июля, питьевая вода соответствует санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Нестандартных проб не обнаружено.

В свою очередь, лабораторный контроль, проведенный Филиалом "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс", подтвердил, что питьевая вода соответствует гигиеническим требованиям и стандартам, установленным ДСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевого человека".

Анализ Черного моря

В морской воде, собранной 3 июля с разных пляжей Одессы, были обнаружены холеровидные вибрионы НАГ 1 группы Хейберга, которые могут вызвать острые кишечные инфекции, но не является возбудителем холеры. Также были обнаружены другие виды вибрионов на некоторых пляжах. Санэпидситуация остается под постоянным контролем.

Стоит отметить, что из-за подрыва Каховской ГЭС и загрязнения Черного моря до сих пор действует запрет на купание в море, отлов и потребление свежей морской рыбы и других водных биоресурсов, а также рыбы сомнительного происхождения. Будьте осторожны и соблюдайте установленные ограничения.

Последними исследованиями подтверждается постоянное и значительное микробное загрязнение поверхностных водоемов, касающихся Черного моря, рек Днепра, Ингула, Ингульца, Южного Буга и лиманов. Информация, полученная из 1604 проведенных анализов, свидетельствует, что 540 образцов не соответствуют гигиеническим нормам.