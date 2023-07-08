Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 8 июля arrow

Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 8 июля

8 июля 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 8 июля
Анализ состояния воды. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. В Черном море все еще запрещено купаться.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

В каком состоянии питьевая вода

Государственное предприятие "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" сообщает, что согласно результатам мониторинга, осуществленного 8 июля, питьевая вода соответствует санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Нестандартных проб не обнаружено.

В свою очередь, лабораторный контроль, проведенный Филиалом "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс", подтвердил, что питьевая вода соответствует гигиеническим требованиям и стандартам, установленным ДСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевого человека".

Анализ Черного моря

В морской воде, собранной 3 июля с разных пляжей Одессы, были обнаружены холеровидные вибрионы НАГ 1 группы Хейберга, которые могут вызвать острые кишечные инфекции, но не является возбудителем холеры. Также были обнаружены другие виды вибрионов на некоторых пляжах. Санэпидситуация остается под постоянным контролем.

Стоит отметить, что из-за подрыва Каховской ГЭС и загрязнения Черного моря до сих пор действует запрет на купание в море, отлов и потребление свежей морской рыбы и других водных биоресурсов, а также рыбы сомнительного происхождения. Будьте осторожны и соблюдайте установленные ограничения.

Последними исследованиями подтверждается постоянное и значительное микробное загрязнение поверхностных водоемов, касающихся Черного моря, рек Днепра, Ингула, Ингульца, Южного Буга и лиманов. Информация, полученная из 1604 проведенных анализов, свидетельствует, что 540 образцов не соответствуют гигиеническим нормам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз