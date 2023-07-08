Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 8 липня

Аналіз стану води. Фото: google

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. В Чорному морі все ще заборонено купатись.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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В якому стані питна вода

Державне підприємство "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України" повідомляє, що згідно з результатами моніторингу, здійсненого 8 липня, питна вода відповідає санітарно-мікробіологічним та санітарно-хімічним показникам. Нестандартних проб не виявлено.

Своєю чергою, лабораторний контроль, проведений Філією "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс", підтвердив, що питна вода відповідає гігієнічним вимогам і стандартам, встановленим ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Аналіз Чорного моря

В морській воді, зібраній 3 липня з різних пляжів Одеси, були виявлені холероподібні вібріони НАГ 1 групи Хейберга, які можуть спричинити гострі кишкові інфекції, але не є збудником холери. Також були виявлені інші види вібріонів на деяких пляжах. Санепідситуація залишається під постійним контролем.

Варто зазначити, що через підрив Каховської ГЕС та забруднення Чорного моря досі діє заборона на купання у морі, вилов і споживання свіжої морської риби та інших водних біоресурсів, а також риби сумнівного походження. Будьте обережні та дотримуйтесь встановлених обмежень.

Зазначимо, Останніми дослідженнями підтверджується постійне та значне мікробне забруднення поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річок Дніпра, Інгула, Інгульця, Південного Бугу та лиманів. Інформація, отримана з 1 604 проведених аналізів, свідчить, що 540 зразків не відповідають гігієнічним нормам.