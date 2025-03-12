Состояние озимых в Одесской области — будет ли Украина с хлебом

Поля озимого посева. Фото: Новини.LIVE

Сезон для аграриев Одесской области начинается в непростых условиях. Осенние осадки обеспечили почву влагой, однако бесснежная зима и нехватка ресурсов в метровом слое почвы ставят под угрозу будущий урожай. Как выходить из ситуации и будет ли Одесская область с хлебом?

Журналисты Новини.LIVE пообщались с заместителем директора Одесского селекционного института Евгением Доморацким.

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Климатические условия

Прошлой осенью в Одесской области выпало достаточное количество осадков — дожди наблюдались в сентябре, октябре и даже в ноябре. Однако зима оказалась почти безвлажной, снег не порадовал регион. Сейчас ситуация с посевами благоприятная, в основном спасло то, что обошлось без больших морозов.

"Вследствие того, что температуры были невысокими, и пшеница, особенно в Южном регионе, практически не прекращала вегетацию, то даже слабые посевы сейчас чувствуют себя достаточно неплохо", — говорит заместитель директора Одесского селекционного института Евгений Доморацкий.

Евгений Доморацкий, заместитель директора ОСПИ, о климатических условиях. Фото: Новини.LIVE

Однако спрогнозировать дальнейшее развитие событий сложно. Если температуры резко повышаются, а осадков не будет, ситуация для сельхозкультур усложнится.

"Те посевы, которые были посеяны своевременно и даже в поздние сроки, они уже на сегодня могут быть либо в запущенном состоянии, либо они уже сформировали узел кущения", — отметил Евгений Доморацкий.

Поля озимого посева различных сортов пшеницы. Фото: Новини.LIVE

Влияние низких температур

В феврале наблюдалось снижение температуры, однако в большинстве районов Одесской и Николаевской областей это не нанесло значительного вреда посевам. Случаи гибели растений единичные.

"Как правило, это, возможно, какие-то экземпляры более поражены болезнями были или вредителями. В целом растения перезимовали нормально", — отметил эксперт.

Поля озимого посева. Фото: Новини.LIVE

Влагообеспеченность почвы

На сегодня в активном слое почвы достаточно влаги для текущих потребностей растений. Однако для перспективного развития ситуация не такая оптимистичная, в метровом слое ее количество недостаточно.

"Если мы проанализируем данные южной метеостанции, то в принципе в большинстве случаев имеем на сегодня запасы влаги, скажем, ниже среднего. Это где-то примерно 70-80 миллиметров в метровом слое", — говорит Евгений Доморацкий.

Поля озимого посева. Фото: Новини.LIVE

Основное питание растений обеспечивается именно за счет этого уровня, а имеющиеся запасы могут оказаться недостаточными для дальнейшего развития культур. Это означает, что рекордного урожая ожидать не стоит, хотя рассчитывать на средний уровень вполне возможно.

"Я надеюсь, что озимые зерновые культуры поддерживают наших сельскохозяйственных товаропроизводителей на плаву и достаточно неплохо себя покажут. Тем более, что политика ценовая, которую мы наблюдаем последний год, формирует достаточно неплохие цены на внутреннем рынке", — отметил эксперт.

Поля озимого посева. Фото: Новини.LIVE

Резервы семян

Опытные аграрии всегда имеют резервные запасы семян и страховые фонды на случай неурожая. Однако пока дефицита продукции не наблюдается.

"Из частных бесед с товаропроизводителями и с другими научными учреждениями: все же в системе Национальной академии аграрных наук производится достаточное количество семян, чтобы обеспечить наших товаропроизводителей. Скажем так, серьезного дефицита семян нет", — говорит Евгений Доморацкий.

Подготовленное поле для посева. Фото: Новини.LIVE

Перспектива урожая

Несмотря на все трудности, Украина никогда не будет без хлеба. Наш аграрный сектор доказал свою устойчивость даже в самые сложные времена, адаптируясь к новым реалиям и находя пути для преодоления вызовов.

"Дело в том, что нам необходимо не только накормить собственное население, мы же должны понимать, что на сегодня экспортный потенциал сельскохозяйственной отрасли является достаточно серьезным. Это едва ли не одно из тех направлений, которое дает серьезную валютную выручку в наше государство", — подводит итоги заместитель директора Одесского селекционного института.

Поля озимого посева. Фото: Новини.LIVE

Итак, хотя нынешний сезон остается непростым, дефицита зерна не предвидится. Однако для хорошего урожая, как и всегда, решающую роль будет играть количество осадков.

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