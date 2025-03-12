Стан озимих на Одещині – чи буде Україна з хлібом

Поля озимого посіву. Фото: Новини.LIVE

Сезон для аграріїв Одещини розпочинається в непростих умовах. Осінні опади забезпечили ґрунт вологою, проте безсніжна зима та нестача ресурсів у метровому шарі ґрунту ставлять під загрозу майбутній урожай. Як саме виходити із ситуації та чи буде Одещина з хлібом?

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися із заступником директора Одеського селекційного інституту Євгенієм Доморацьким.

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Кліматичні умови

Минулої осені в Одеській області випала достатня кількість опадів — дощі спостерігалися у вересні, жовтні та навіть у листопаді. Однак зима виявилася майже безвологою, сніг не порадував регіон. Наразі ситуація с посівами сприятлива, здебільшого врятувало те, що обійшлося без великих морозів.

"Внаслідок того, що температури були невисокими, і пшениця, особливо в Південному регіоні, практично не припиняла вегетацію, то навіть слабкі посіви зараз почуваються досить непогано", — каже заступник директора Одеського селекційного інституту Євгеній Доморацький.

Євгеній Доморацький, заступник директора ОСПІ, про кліматичні умови. Фото: Новини.LIVE

Проте спрогнозувати подальший розвиток подій складно. Якщо температури різко підвищаться, а опадів не буде, ситуація для сільгоспкультур ускладниться.

"Ті посіви, які посіяні своєчасно і навіть в пізні терміни, вони вже на сьогодні можуть бути або в запущеному стані, або вони вже сформували вузол кущення", — зазначив Євгеній Доморацький.

Поля озимого посіву різних сортів пшениці. Фото: Новини.LIVE

Вплив низьких температур

У лютому спостерігалося зниження температури, однак у більшості районів Одеської та Миколаївської областей це не завдало значної шкоди посівам. Випадки загибелі рослин поодинокі.

"Як правило, це, можливо, якісь екземпляри або більш вражені хворобами були або шкідниками. В цілому рослини перезимували нормально", — зауважив експерт.

Поля озимого посіву. Фото: Новини.LIVE

Вологозабезпеченість ґрунту

На сьогодні в активному шарі ґрунту є достатньо вологи для поточних потреб рослин. Проте для перспективного розвитку ситуація не така оптимістична, у метровому шарі її кількість є недостатньою.

"Якщо ми проаналізуємо дані південної метеостанції, то в принципі в більшості випадків маємо на сьогодні запаси вологи, скажімо, нижче середнього. Це десь приблизно 70-80 міліметрів в метровому шарі", — каже Євгеній Доморацький.

Поля озимого посіву. Фото: Новини.LIVE

Основне живлення рослин забезпечується саме шляхом цього рівня, а наявні запаси можуть виявитися недостатніми для подальшого розвитку культур. Це означає, що рекордного врожаю очікувати не варто, хоча розраховувати на середній рівень цілком можливо.

"Я сподіваюся, що озимі зернові культури підтримують наших сільськогосподарських товаровиробників на плаву і досить непогано себе покажуть. Тим паче, що політика цінова, яку ми спостерігаємо останній рік, формує досить непогані ціни на внутрішньому ринку", — зазначив експерт.

Поля озимого посіву. Фото: Новини.LIVE

Резерви насіння

Досвідчені аграрії завжди мають резервні запаси насіння та страхові фонди на випадок неврожаю. Проте наразі дефіциту продукції не спостерігається.

"З приватних бесід з товаровиробниками та з іншими науковими установами: в системі Національної академії аграрних наук виробляється достатня кількість насіння, щоб забезпечити наших товаровиробників. Скажімо так, серйозного дефіциту насіння немає", — каже Євгеній Доморацький.

Підготовлене поле для посіву. Фото: Новини.LIVE

Перспектива врожаю

Попри всі труднощі, Україна ніколи не буде без хліба. Наш аграрний сектор довів свою стійкість навіть у найскладніші часи, адаптуючись до нових реалій та знаходячи шляхи для подолання викликів.

"Річ у тому, що нам необхідно не тільки нагодувати власне населення, ми ж повинні розуміти, що на сьогодні експортний потенціал сільськогосподарської галузі є досить серйозним. Це чи не один із тих напрямків, який дає серйозний валютний виторг в нашу державу", — підбиває підсумки заступник директора Одеського селекційного інституту.

Поля озимого посіву. Фото: Новини.LIVE

Отже, хоча цьогорічний сезон залишається непростим, дефіциту зерна не передбачається. Однак для гарного врожаю, як і завжди, вирішальну роль відіграватиме кількість опадів.

Раніше ми писали, що Одещина може залишитися без врожаю фруктів. А також про те, що саме треба посадити на городі в першій половині березня для врожаю влітку.