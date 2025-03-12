Состояние раненых после обстрела Одессы

Поврежденное судно. Фото: АМПУ

Сирийца, пострадавшего в результате ночной атаки на Одесский порт, уже прооперировали, его состояние удалось стабилизировать. Сейчас оба раненых находятся в больнице.

Об этом сообщил Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в рамках телемарафона "Единые новости".

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Кассетный боезапас

Ракета, прилетевшая ночью в Одессу, была с кассетным боезапасом. Применение таких видов оружия запрещено международными договоренностями. Именно из-за поражающих элементов и пострадали люди. Россия целенаправленно уничтожает припортовую инфраструктуру, чтобы лишить Украину экономического потенциала, отмечают в ОВА.

"Они это делают для того, чтобы любым образом мешать и навредить нашей экономике, нашей работе. Это как принципиальная тряпка, для того чтобы не давать Украине экономически двигаться, торговать и развиваться", — говорит Олег Кипер.

Добавим, за время войны Одесский порт получил уже более 70 попаданий.

Напомним, недавно мы писали об угрозе для Одесской области с Черного моря. А также о поражении сухогруза в порту.