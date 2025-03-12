Стан поранених після обстрілу Одеси

Стан поранених та інші наслідки обстрілу Одеси
Сирійця, що постраждав в результаті нічної атаки на Одеський порт, вже прооперували, його стан вдалося стабілізувати. Наразі обидва поранених перебувають у лікарні.
Про це повідомив Голова Одеської Обласної військової адміністрації Олег Кіпер в рамках телемарафону "Єдині новини".
Касетний боєзапас
Ракета, що прилетіла вночі в Одесу, була із касетним боєзапасом. Застосування таких видів зброї заборонено міжнародними домовленостями. Саме через уражаючи елементи й постраждали люди. Росія цілеспрямовано знищує припортову інфраструктуру, аби позбавити Україну економічного потенціалу, наголошують в ОВА.
"Вони це роблять для того, щоб будь-яким чином заважати та зашкодити нашій економіці, нашій роботі. Це як принципова ганчірка, для того щоби не давати Україні економічно рухатися, торгувати і розвиватися", — каже Олег Кіпер.
Додамо, за час війни Одеський порт зазнав вже понад 70 уражень.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу для Одещини з Чорного моря. А також про ураження суховантажу в порту.
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