Стан поранених після обстрілу Одеси

Пошкоджене судно. Фото: АМПУ

Сирійця, що постраждав в результаті нічної атаки на Одеський порт, вже прооперували, його стан вдалося стабілізувати. Наразі обидва поранених перебувають у лікарні.

Про це повідомив Голова Одеської Обласної військової адміністрації Олег Кіпер в рамках телемарафону "Єдині новини".

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Касетний боєзапас

Ракета, що прилетіла вночі в Одесу, була із касетним боєзапасом. Застосування таких видів зброї заборонено міжнародними домовленостями. Саме через уражаючи елементи й постраждали люди. Росія цілеспрямовано знищує припортову інфраструктуру, аби позбавити Україну економічного потенціалу, наголошують в ОВА.

"Вони це роблять для того, щоб будь-яким чином заважати та зашкодити нашій економіці, нашій роботі. Це як принципова ганчірка, для того щоби не давати Україні економічно рухатися, торгувати і розвиватися", — каже Олег Кіпер.

Додамо, за час війни Одеський порт зазнав вже понад 70 уражень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу для Одещини з Чорного моря. А також про ураження суховантажу в порту.