Стало известно о состоянии пострадавшего от обстрела Одесской области

Операционное отделение. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Мужчина в возрасте 63 года, который пострадал в результате ночной атаки в Одесской области находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщил первый заместитель главы Одесской областной военной администрации Александр Харлов в рамках телемарафона "Единые новости".

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Раненый в больнице

Мужчина получил серьезные ранения в результате падения обломков вражеского дрона. Сейчас медики оказывают ему помощь в больнице, однако его состояние удалось стабилизировать.

"Наши силы ПВО большинство воздушных целей уничтожили, но избежать падения обломков все же не удалось. К сожалению, не удалось избежать и ранения человека", — говорит Александр Харлов.

Последствия атак ликвидируют

Еще 500 домов в Одесской области продолжают находиться без света, и энергетики делают все возможное, чтобы восстановить поставки. Однако водо- и теплообеспечение работают в регионе в штатном режиме. Кроме того, уже начали ремонтировать больницу и объекты гражданской инфраструктуры, которые были повреждены атакой.

"К счастью, все объекты гражданской инфраструктуры нам пока удается восстановить. Все учебные заведения, которые пострадали за последние 2 недели, уже восстановлены", — заявил Александр Харлов.

Напомним, недавно мы писали о ночном обстреле Одесской области. А также о том, что РФ продолжит продвигаться на юг страны.