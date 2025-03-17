Стало відомо про стан постраждалого від обстрілу Одещини

Операційне відділення. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Чоловік віком 63 роки, який постраждав в результаті нічної атаки на Одещину, перебуває в лікарні в стані середнього ступеню важкості. Наразі його життю нічого не загрожує.

Про це повідомив перший заступник очільника Одеської обласної військової адміністрації Олександр Харлов в рамках телемарафону "Єдині новини".

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Поранений у лікарні

Чоловік отримав серйозні поранення в результаті падіння уламків ворожого дрону. Наразі медики надають йому допомогу в лікарні, проте його стан вдалося стабілізувати.

"Наші сили ППО більшість повітряних цілей знищили, але уникнути падіння уламків все ж таки не вдалося. На жаль, не вдалося уникнути і поранення людини", — каже Олександр Харлов.

Наслідки атак ліквідують

Ще 500 будинків на Одещині продовжують перебувати без світла, й енергетики роблять усе можливе, аби відновити постачання. Проте водо- та теплозабезпечення працюють в регіоні у штатному режимі. Крім того, вже почали ремонтувати лікарню та об'єкти цивільної інфраструктури, які були пошкоджені атакою.

"На щастя, всі об'єкти цивільної інфраструктури нам наразі вдається відновити. Всі навчальні заклади, які постраждали за останні 2 тижні, вже відновлені", — заявив Олександр Харлов.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нічний обстріл Одещини. А також про те, що РФ продовжить просуватися на південь країни.