Стоимость проезда в Одессе: сколько готовы платить горожане

Маршрутное такси в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость проезда в Одессе последний раз менялась в декабре 2024 года. Однако перевозчики все чаще заявляют о необходимости пересмотра тарифа, ведь цена на топливо и запчасти продолжает расти. В некоторых городах Украины уже пошли на этот непопулярный шаг. Но готовы ли к таким новосельям одесситы и что они ставят в приоритет?

Журналисты Новини.LIVE вышли на улицы Одессы, чтобы спросить горожан сколько они готовы платить за проезд в общественном транспорте.

Стоимость реальная

Часть одесситов воспринимает 20 гривен за проезд в маршрутном такси как вполне логичную и понятную отметку — не дешево, но и не шокирующе дорого. Однако практически сразу эта позиция обрастает условием: платить готовы только тогда, когда транспорт выглядит хорошо и исправен технически. Старая, обшарпанная маршрутка за ту же цену — уже совсем другой разговор, и здесь даже сторонники нынешнего тарифа теряются в ответе.

"Двадцать гривен — думаю, это недорого. Стандартная, думаю, цена. Но если повысят, то это будет плохо. Потому что автобусы уже старые. Хотелось бы чего-то нового",— говорит Михаил.

Житель Одессы Михаил об общественном транспорте. Фото: Новини.LIVE

С Михаилом соглашается и Ирина. Девушка уверена, что нынешняя цена за проезд в общественном транспорте города соответствует той услуге, которая предоставляется.

Читайте также:

"Я думаю, гривен двадцать, пожалуй, для работающих. Где-то так. Я думаю, цена должна быть адекватная, чтобы это было не слишком дорого. И чтобы общественный транспорт мог за эти деньги хорошо себя чувствовать. Чтобы было все в хорошем виде, чтобы оно не было обшарпанным",— добавляет Ирина.

Жительница Одессы Ирина об общественном транспорте. Фото: Новости.LIVE

Цена завышена

Совсем иначе на ту же сумму смотрят те, для кого общественный транспорт — не выбор удобства, а единственная возможность добраться куда надо. Студенты, пенсионеры, люди с невысоким доходом — для них 20 гривен за поездку превращаются в реальную математическую проблему. Когда вся стипендия может уйти на проезд — это уже не вопрос комфорта, а вопрос элементарного выживания в городе.

"Это слишком много. Потому что, например, студенты бюджетники получают стипендию в размере примерно двух тысяч гривен. Чтобы съездить туда-сюда на пары, вся стипендия уйдет на то, чтобы поехать на маршрутке. Это если мы не едим в целом и солнечную энергию питаемся",— делится Евгений.

Житель Одессы Евгений об общественном транспорте. Фото: Новини.LIVE

Стоимость проезда в городской маршрутке не по карману не только студентам. Еще одна группа — пенсионеры. Не большая пенсия заставляет людей или передвигаться пешком или использовать только электротранспорт, а когда его нет, то часами ждать льготные автобусы.

"Двадцать гривен — это дорого, потому что есть и студенты, есть и пенсионеры, поэтому это трудно. У нас есть городской бюджет, который разворовывается, поэтому лучше городской бюджет добавляет эти деньги, чем население",— убеждена Анна.

Жительница Одессы Анна об общественном транспорте. Фото: Новини.LIVE

Маршрутки не безопасны

Люди, которые годами ездят на одних и тех же маршрутках, хорошо понимают: цена и качество должны быть связаны, но связи между ними в Одессе давно не видно. Платить больше за то же самое — логика сомнительная, но и рецепта, как должно быть, у жителей тоже нет.

"Уже очень-очень давно маршрутками не пользуюсь, но они в таком состоянии, забитом, что я считаю, что это где-то не очень безопасно ими пользоваться",— признается Наталья.

Жительница Одессы Наталья об общественном транспорте. Фото: Новини.LIVE

Мнения одесситов по поводу стоимости проезда разошлись, однако вопрос качества транспорта объединяет почти всех — и тех, кто считает 20 гривен за проезд в маршрутном такси приемлемой ценой, и тех, для кого это уже слишком много. Состояние маршруток, их наполненность и износ остаются темой, которая звучит в каждом ответе независимо от позиции по тарифу. Остается электротранспорт, где стоимость проезда пока 15 гривен, но, как показал опыт прошлой зимы, на него не всегда можно рассчитывать. Ведь без света машины на линии не выйдут.

Напомним, ранее Новости.LIVE спрашивали одесситов о предстоящем курортном сезоне — несмотря на загрязнение Черного моря после ударов по емкостям с маслом и ежедневные обстрелы, большинство горожан и туристов все равно планируют выходить на пляж, но настаивают на появлении укрытий на побережье.

Также Новости.LIVE спрашивали одесситов о привлечении иностранцев к работе в Украине — горожане отнеслись к этой идее скептически: главные опасения касались неравных зарплат, социальной напряженности и риска вытеснения украинских работников с рынка труда.