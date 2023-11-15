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Страхование судов в Черном море — Украина и Британия заключили соглашение

15 ноября 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Страхование судов в Черном море — Украина и Британия заключили соглашение
Торговое судно в море. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украина вместе с британскими страховщиками создала механизм страхования судов, который входят во временные гуманитарные коридоры в Черном море. Таким образом, торговые балкеры могут обезопасить себя от возможных провокаций РФ или вражеских мин, дрейфующих на волнах.

Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, банк инвестиций предоставил с начала полномасштабной войны страховое покрытие на сумму более 166 млн долларов. Это помощь как финансовому, так и реальному сектору экономики.

"По результатам договоренностей Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-Министра Великобритании Риши Сунака Украина совместно с пулом британских страховых компаний образовала специальный механизм. Он позволит сделать скидку на стоимость страхования от военных рисков для экспортеров всей продукции из Украины. Это сделает черноморский коридор более доступным для более широкого круга экспортеров", — отметил премьер-министр.

Какие банки привлекли к страхованию

  • "Укргазбанк",
  • "Укрэксимбанк",
  • пул из 14 страховиков.

Напомним, за период действия временных гуманитарных коридоров в Черном море Украина транспортировала более четырех миллионов тонн грузов. В настоящее время движение судов продолжается, так что до конца года этот показатель увеличится.

Также мы писали, что в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от атак врага.

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