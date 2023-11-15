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Страхування суден у Чорному морі — Україна та Британія уклали угоду

15 листопада 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Страхування суден у Чорному морі — Україна та Британія уклали угоду
Торгове судно у морі. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Україна разом із британськими страховиками утворила механізм страхування суден, якій заходять у тимчасові гуманітарні коридори у Чорному морі. Таким чином, торгові балкери можуть убезпечити себе від можливих провокацій РФ або ворожих мін, які дрейфують на хвилях.

Про це під час засідання Кабміну повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 

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 За його словами, банк інвестицій надав від початку повномасштабної війни страхове покриття на суму понад 166 млн доларів. Це допомога як фінансовому, так і реальному сектору економіки. 

"За результатами домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Прем'єр-Міністра Великої Британії Ріші Сунака Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм. Він дозволить зробити знижку на вартість страхування від воєнних ризиків для експортерів усієї продукції з України. Це зробить чорноморський коридор доступнішим для більш широкого кола експортерів", — зауважив Прем’єр-міністр.

Які банки залучили до страхування

  • "Укргазбанк",
  • "Укрексімбанк",
  • пул з 14 страхувальників.

Нагадаємо, за період дії тимчасових гуманітарних коридорів у Чорному морі Україна транспортувала понад чотири мільйони тонн вантажів. Наразі рух суден триває, тож до кінця року цей показник збільшиться. 

Також ми писали, що наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога.

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