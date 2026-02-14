Ким о восстановлении Украины после войны - стратегия 20 лет

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украине нужна четкая стратегия развития после войны, которая будет действовать не один год. Без долгосрочного плана страна не сможет стать богатой.

Об этом заявил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телеканала Новини.LIVE.

Стратегия развития Украины

По его словам, Украина должна работать по единой стратегии развития минимум на 15-20 лет. И главное — не менять ее с каждой новой властью. Он убежден, что именно долгосрочное планирование позволяет странам быстро расти и повышать уровень жизни людей.

"Должна быть проработана государственная стратегия на 15-20 лет — только в таком периоде возможно значительное улучшение качества жизни людей. И от этой стратегии не должно отклоняться ни одно правительство, следующий президент, следующие депутаты. Мы должны постоянно идти в одном направлении", — отметил Виталий Ким.

Ким считает, что Украине стоит ориентироваться на успешные примеры других государств, которые смогли сделать рывок за короткое время.

"По моему мнению, надо ориентироваться на успешные кейсы, такие как Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг", — отметил он.

Отдельно он привел пример европейских стран, которые смогли существенно поднять уровень жизни.

"Учитывая то, что мы находимся в центре Европы, можно равняться и на европейские страны. Та же Румыния, которая была слабее нас, а за 20 лет у них средняя пенсия — 450 евро, зарплата — 1200 евро. То есть это вполне реально", — подчеркнул Ким.

Ким назвал лучшие инвестиции

По его словам, ключ к развитию — это инвестиции в людей и технологии. Речь идет о тех сферах, которые уже сейчас активно развиваются в Украине.

"Это и Mil-tech, и технологии, цифровизация. Должны ставить на людей для того, чтобы наращивать высокотехнологичное производство, которое будет конкурентоспособным на мировом рынке. Именно на это мы должны направлять финансовую помощь от партнеров, а не проедать ее. Это — налоги, новые рабочие места и новейшие технологии.

Если мы будем двигаться с темпами, как сегодня, то 15 лет нам понадобится только, чтобы вернуться на довоенный уровень. Если мы хотим стать богатой страной, нам нужно последовательно идти по одной стратегии и наращивать производство. После войны у нас будет этот шанс, и наша задача — не упустить его", — констатировал Виталий Ким.

Глава области подчеркнул, что после войны Украина получит возможность для быстрого развития, но результат будет зависеть от того, сможет ли государство действовать системно и не менять курс.

