Кім про відновлення України після війни — стратегія 20 років

Україні потрібна чітка стратегія розвитку після війни, яка діятиме не один рік. Без довгострокового плану країна не зможе стати заможною.

Про це заявив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телеканалу Новини.LIVE.

Стратегія розвитку України

За його словами, Україна має працювати за єдиною стратегією розвитку щонайменше на 15–20 років. І головне — не змінювати її з кожною новою владою. Він переконаний, що саме довгострокове планування дозволяє країнам швидко зростати і підвищувати рівень життя людей.

"Має бути пропрацьована державна стратегія на 15–20 років — лише в такому періоді можливе значне покращення якості життя людей. І від цієї стратегії не має відхилятися жоден уряд, наступний президент, наступні депутати. Ми маємо постійно йти в одному напрямку", — наголосив Віталій Кім.

Кім вважає, що Україні варто орієнтуватися на успішні приклади інших держав, які змогли зробити ривок за короткий час.

"На мою думку, треба орієнтуватися на успішні кейси, такі як Південна Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг", — зазначив він.

Окремо він навів приклад європейських країн, які змогли суттєво підняти рівень життя.

"Зважаючи на те, що ми знаходимося в центрі Європи, можна рівнятися й на європейські країни. Та ж Румунія, яка була слабша за нас, а за 20 років в них середня пенсія — 450 євро, зарплата — 1200 євро. Тобто це цілком реально", — підкреслив Кім.

Кім назвав найкращі інвестиції

За його словами, ключ до розвитку — це інвестиції в людей і технології. Йдеться про ті сфери, які вже зараз активно розвиваються в Україні.

"Це і Mil-tech, і технології, цифровізація. Маємо ставити на людей для того, щоб нарощувати високотехнологічне виробництво, яке буде конкурентоспроможним на світовому ринку. Саме на це ми маємо спрямовувати фінансову допомогу від партнерів, а не проїдати її. Це — податки, нові робочі місця і новітні технології.

Якщо ми будемо рухатися із темпами, як сьогодні, то 15 років нам знадобиться лише, щоб повернутися на довоєнний рівень. Якщо ми хочемо стати заможною країною, нам потрібно послідовно йти за однією стратегією й нарощувати виробництво. Після війни в нас буде цей шанс, і наше завдання — не змарнувати його", — констатував Віталій Кім.

Очільник області підкреслив, що після війни Україна отримає можливість для швидкого розвитку, але результат залежатиме від того, чи зможе держава діяти системно і не змінювати курс.

