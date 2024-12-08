Полиция расследует гибель мужчины на железной дороге в Одессе

Поезд, наехавший на мужчину. Фото: Нацполиция

В Пересыпском районе Одессы мужчина погиб под колесами поезда на платформе "Шевченко". Полиция расследует происшествия трагедии.

Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Детали трагедии

Трагедия произошла вечером 7 декабря около 18.00 на железнодорожной платформе "Шевченко" в Пересыпском районе Одессы. По предварительным данным, мужчина прыгнул на рельсы во время приближения пассажирского поезда. Машинист, увидев его, немедленно применил экстренное торможение. Однако избежать наезда не удалось. От полученных травм мужчина погиб на месте. Погибшим оказался местный житель 1966 года.

Ведется расследование

Полиция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, после которой будет правовая квалификация.

Напомним, вчера в Авангардовской громаде посреди дороги обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Также мы писали, что полицейские задержали мужчину, который в состоянии опьянения жестоко забил знакомого до смерти.