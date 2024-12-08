Поліція розслідує загибель чоловіка на залізниці в Одесі

Поїзд, який наїхав на чоловіка. Фото: Нацполіція

У Пересипському районі Одеси чоловік загинув під колесами потяга на платформі "Шевченко". Поліція розслідує обставини трагедії.

Про це у неділю, 8 грудня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Деталі трагедії

Трагедія сталася ввечері 7 грудня близько 18:00 на залізничній платформі "Шевченко" в Пересипському районі Одеси. За попередніми даними, чоловік стрибнув на колії під час наближення пасажирського потяга. Машиніст, побачивши його, негайно застосував екстрене гальмування. Однак уникнути наїзду не вдалося. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Загиблим виявився місцевий житель 1966 року народження.

Ведеться розслідування

Поліція проводить розслідування, щоб встановити всі обставини цієї події. Тіло направлено на судово-медичну експертизу, після якої події буде надано правову кваліфікацію.

Нагадаємо, вчора в Авангардівській громаді посеред дороги виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Також ми писали, що поліцейські затримали чоловіка, який у стані сп’яніння жорстоко забив знайомого до смерті.