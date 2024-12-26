Оккупанты изменили тактику в Черном море, в чем она заключается

Российский корабль выпускает ракету. Фото: росСМИ

Угроза обстрелов Украины российскими кораблями сохраняется. Впрочем, удары с моря не слишком эффективны. Их цель — отвлечь украинскую ПВО.

Об этом в эфире телеканала "Мы Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Схема обстрелов

По словам военного, оккупанты действуют по одинаковой схеме. Корабли выходят из пункта базирования для того, чтобы нанести удар, и сразу возвращаются назад, под прикрытие своей ПВО на берегу. Дмитрий Плетенчук отметил, что для этого им нужно всего несколько часов. Загрузка ракет зависит от логистики и погоды, но также занимает часы, а не дни.

"Забывать об этой опасности не стоит. Однако пока информации относительно успешного применения "Калибров" я еще не видел. И не видел ее уже длительное время. Что, в принципе, подтверждает тезис, что основная цель применения этого инструмента — это нагрузка украинского ПВО и не больше", — говорит спикер ВМС.

Ранее мы сообщали, что россияне снова начали обстреливать Украину с кораблей. Также мы сообщали, что украинские беспилотники повредили вражеское судно в оккупированном Крыму.