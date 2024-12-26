Окупанти змінили тактику у Чорному морі, у чому вона полягає

Російський корабель випускає ракету. Фото: росЗМІ

Загроза обстрілів України російськими кораблями зберігається. Втім, удари з моря не надто ефективні. Їхня мета — відволікти українську ППО.

Про це в ефірі телеканалу "Ми Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Схема обстрілів

За словами військового, окупанти діють за однаковою схемою. Кораблі виходять з пункту базування для того, щоб завдати удару, і відразу повертаються назад, під прикриття своєї ППО на березі. Дмитро Плетенчук зазначив, що для цього їм потрібно лише кілька годин. Завантаження ракет залежить від логістики та погоди, але також займає години, а не дні.

"Забувати про цю небезпеку не варто. Проте поки що інформації щодо успішного застосування "Калібрів" я ще не бачив. І не бачив її вже тривалий час. Що, в принципі, підтверджує тезу про те, що основна мета застосування цього інструменту — це навантаження української ППО і не більше", — говорить речник ВМС.

Раніше ми повідомляли, що росіяни знову почали обстрілювати Україну з кораблів. Також ми повідомляли про те, що українські безпілотники пошкодили вороже судно в окупованому Криму.