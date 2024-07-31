Стрельба в центре Одессы: что грозит нарушителю

Стрелял в центре Одессы — полиция задержала хулигана
В Приморском районе Одессы мужчина произвел выстрелы в воздух и быстро пошел по своим делам. Вскоре его задержали патрульные и изъяли пистолет, теперь одесситу грозит наказание за хулиганство.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одессы.
Стрельба в Одессе
На улице Бунина местный выстрелил в воздух и спокойно пошел дальше. Это увидела одесситка и сообщила об инциденте полиции. Патрульные быстро выяснили приметы правонарушителя и приступили к поиску.
Недалеко от места событий правоохранители обнаружили стрелявшего одессита. В его вещах среди прочего был и пистолет. Мужчина объяснил, что произвел выстрел просто так, ради развлечения.
За стрельбу в центре города мужчина может получить наказание в виде штрафа на сумму до 34 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до пяти лет.
Случаи стрельбы в Одессе
Мы писали, что в Одессе на рынке "Привоз" толпа вышла на дорогу, чтобы помешать проехать авто полицейских. На месте возник скандал и позже раздался выстрел в воздух. В ходе следствия стало известно, выстрелил патрульный.
Также ранее в центре Одессы произошел очередной инцидент со стрельбой, горожанин начал палить из пневматики и убил голубя. Правоохранители задержали стрелка, теперь ему грозит ограничение свободы.
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