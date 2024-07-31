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Стріляв у центрі Одеси — поліція затримала хулігана

31 липня 2024 15:56
Верзілова Єлизавета - редактор
Стрілянина у центрі Одеси: що загрожує порушнику
Чоловік із пістолетом. Ілюстративне фото: pixabay
Верзілова Єлизавета - редактор

В Приморському районі Одеси чоловік здійснив постріли у повітря та швидко пішов у своїх справах. Невдовзі його затримали патрульні та вилучили пістолет, тепер одеситу загрожує покарання за хуліганство. 

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Одеси.

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Стрілянина в Одесі

На вулиці Буніна місцевий здійснив постріл у повітря та спокійно пішов далі. Це побачила одеситка та повідомила про інцидент поліцію. Патрульні швидко з'ясували прикмети правопорушника та розпочали пошук.

Неподалік місця подій правоохоронці виявили одесита, який стріляв. У його речах також був і пістолет. Чоловік пояснив, що здійснив постріл просто так, заради розваги.

Стрілянина в центрі Одеси
У порушника вилучили зброю. Фото: Патрульна поліція Одеси

За стрілянину у центрі міста чоловік може отримати покарання у вигляді штрафу на суму до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до п'яти років. 

Випадки стрілянини в Одесі

Ми писали, що в Одесі на ринку "Привоз" натовп вийшов на дорогу, аби завадити проїхати автівці поліцейських. На місці виник скандал та пізніше пролунав постріл у повітря. Під час слідства стало відомо, вистрілив патрульний. 

Також раніше в центрі Одеси стався черговий інцидент зі стріляниною, містянин почав гатити з пневматики та вбив голуба. Правоохоронці затримали стрільця, тепер йому загрожує обмеження волі. 

Одеса зброя стрілянина штраф Одеська область Кримінал Новини Одеси затримання

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