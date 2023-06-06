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Создал псевдо СМИ: СБУ задержала в Одессе провокатора

6 июня 2023 13:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Создал псевдо СМИ: СБУ задержала в Одессе провокатора
Задержание интернет-провокатора. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба безопасности Украины (СБУ) успешно задержала лицо, которое занималось продажей фальшивых удостоверений журналистов и призвало к срыву мобилизации на территории Одесской области. Злоумышленнику может быть назначено наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области.

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Задержанный провокатор систематически отрицал факт российской вооруженной агрессии и военных преступлений окупантов. Оказалось, что этот человек является жителем Одессы, который зарегистрировал фиктивную общественную организацию и журнал задолго до начала полномасштабного конфликта.

Он массово распространял кремлевские нарративы через социальные сети, выступая от имени вымышленной "редколлегии журнала" и пытаясь представлять "мнение" жителей Одессы.

В своих публикациях он активно распространял ложные утверждения о "гражданской войне в Украине, спровоцированной третьими силами". Кроме этого, он решился продавать фальшивые удостоверения журналистов через собственный телеграмм-канал.

Во время обыска в квартире злоумышленника обнаружены компьютеры и мобильный телефон с доказательствами его незаконной деятельности. Результаты судебно-лингвистической экспертизы подтвердили преступные действия фигуранта.

Обыски у интернет-провокатора. Фото: СБУ
Обыски у интернет-провокатора. Фото: СБУ

Какое наказание ждет интернет-провокатора

Служба безопасности сообщила задержанному о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Проводятся дальнейшие следственные действия с целью установления всех обстоятельств этого преступления. Согласно законодательству, за такие действия злоумышленнику может быть назначено наказание в размере до 10 лет лишения свободы.

Дополнительно, Одесский окружной административный суд прекратил деятельность фиктивной "общественной организации", созданной задержанным, и запретил действия его подрывного "издания".

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила об успешной блокировке еще одной разветвленной сети вражеских интернет-агитаторов, действовавшей в разных регионах страны. Эта сеть насчитывала 11 человек, распространявших кремлевские фейки о войне в Украине из-за мессенджеров и соцсетей.

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