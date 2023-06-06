Створив псевдо ЗМІ: СБУ затримала в Одесі провокатора

Затримання інтернет-провокатора. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) успішно затримала особу, яка займалась продажем фальшивих посвідчень журналістів та закликала до зриву мобілізації на території Одеської області. Зловмиснику може бути призначено покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Управління СБУ в Одеській області.

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Затриманий провокатор систематично заперечував факт російської збройної агресії та воєнних злочинів окупантів. Виявилося, що ця особа є мешканцем Одеси, який зареєстрував фіктивну громадську організацію та журнал задовго до початку повномасштабного конфлікту.

Він масово розповсюджував кремлівські наративи через соціальні мережі, виступаючи від імені вигаданої "редколегії журналу" та намагаючись представляти "думку" мешканців Одеси.

У своїх публікаціях він активно поширював неправдиві твердження про "громадянську війну в Україні, спровоковану третіми силами". Крім цього, він наважився продавати фальшиві посвідчення журналістів через власний Телеграм-канал.

Під час обшуку у квартирі зловмисника були виявлені комп'ютери та мобільний телефон з доказами його незаконної діяльності. Результати судово-лінгвістичної експертизи підтвердили злочинні дії фігуранта.

Обшуки в інтернет-провокатора. Фото: СБУ

Яке покарання чекає на інтернет-провокатора

Наразі Служба безпеки повідомила затриманому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі проводяться подальші слідчі дії з метою встановлення всіх обставин цього злочину. Відповідно до законодавства, за такі дії зловмиснику може бути призначено покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Додатково, Одеський окружний адміністративний суд припинив діяльність фіктивної "громадської організації", яку створив затриманий, та заборонив дії його підривного "видання".

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про успішне блокування ще однієї розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів, яка діяла в різних регіонах країни. Ця мережа налічувала 11 осіб, що поширювали кремлівські фейки про війну в Україні через месенджери та соцмережі.