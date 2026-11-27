Убийца активиста Сергей Шалаев. Фото: Новини.LIVЕ

Одесский апелляционный суд рассмотрел жалобу защиты Сергея Шалаева, приговоренного к пожизненному заключению за убийство общественного деятеля Демьяна Ганула. Адвокат просила смягчить наказание и заменить пожизненный срок на 10 лет лишения свободы. Сам подсудимый во время заседания заявил о раскаянии. Однако суд не нашел оснований для изменения приговора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на «Суспильне Одесса».

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Апелляцию Шалаева отклонили

Во время заседания в Одесском апелляционном суде состоялись прения сторон. Сергей Шалаев выступил с последним словом и заявил, что раскаивается в содеянном. Его адвокат Валерия Гайсина просила отменить приговор Приморского районного суда Одессы и назначить подзащитному 10 лет лишения свободы. В свою очередь прокурор настаивал на пожизненном заключении. Он заявил, что Шалаев действовал хладнокровно, а обстоятельства дела свидетельствуют о тяжести совершенного преступления.

В суде также выступила жена погибшего Жанна Вознюк. Она рассказала о жизни после потери мужа и трудностях, с которыми столкнулась, самостоятельно воспитывая ребенка. После прений судьи удалились в совещательную комнату. По итогам рассмотрения апелляционная жалоба защиты была отклонена, а приговор к пожизненному заключению оставлен без изменений.

Жанна Вознюк положительно оценила решение суда. В то же время она призналась, что не верит в искреннее раскаяние осужденного. По её мнению, заявления Шалаева могут быть попыткой добиться смягчения наказания.

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"Я до сих пор не верю в раскаяние. Я до сих пор думаю, что это просто способ уменьшить его наказание... Он говорил, что начал раскаиваться, когда пришел домой после убийства. Но, соответственно, почему он не обратился тогда в полицию, в правоохранительные органы? Вместо этого он занимался тем, что удалял переписку по указанию своих кураторов и организаторов убийства", — сказала жена погибшего.

Адвокат Шалаева не согласилась с решением апелляционного суда и заявила о намерении обратиться в Верховный Суд. Она утверждает, что её подзащитный сотрудничал со следствием и рассказал об обстоятельствах преступления ещё во время первых допросов.

Какой приговор получил Сергей Шалаев

19 июня 2026 года Приморский районный суд Одессы приговорил 46-летнего Сергея Шалаева к пожизненному заключению. Также ему назначили конфискацию имущества и лишили воинского звания. Суд признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

умышленное убийство по заказу и из корыстных побуждений;

незаконное обращение с оружием;

самовольное оставление воинской части в условиях военного положения.

Защита пыталась обжаловать это решение, настаивая на значительно более мягком наказании. Однако апелляционная инстанция не удовлетворила требования адвоката.

Что известно об убийстве Демьяна Ганула

Судебное рассмотрение дела началось 1 октября 2025 года. Сергей Шалаев признал вину и рассказал, что примерно месяц следил за общественным деятелем. По его словам, указания он получал от анонимного куратора. На тот момент мужчина находился в розыске за самовольное оставление воинской части.

Убийство произошло утром 14 марта 2025 года в центре Одессы. Шалаев подкараулил Демьяна Ганула и открыл по нему огонь. Во время допроса он признался, что после первых выстрелов догнал уже раненого активиста и выстрелил ещё раз. Ганул погиб на месте.

Потерпевшими в уголовном производстве признали жену погибшего Жанну Вознюк и его отца Вадима Ганула. Семья Шалаева передала жене погибшего 100 тысяч гривен в качестве компенсации, однако она отказалась от этих денег. Впоследствии средства перечислили в фонд "Вернись живым". В то же время заказчиков и координаторов убийства до сих пор не установили. Материалы о возможных организаторах выделили в отдельное уголовное производство. Их расследование продолжается.

Напомним, мы сообщали, что россияне "охотятся" на одесского эколога. Владислава Балинского признали военной целью. РФ возбудила против него несколько дел.

Также мы писали, что в Приморском районном суде Одессы продлили меру пресечения Николаю Майоренко. Его обвиняют в покушении на активистов Геннадия Бейбутяна и Демьяна Ганула по заказу ФСБ.