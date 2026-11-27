Убивця активіста Сергій Шалаєв. Фото: Новини.LIVЕ

Одеський апеляційний суд розглянув скаргу захисту Сергія Шалаєва, якого засудили до довічного ув'язнення за вбивство громадського діяча Дем'яна Ганула. Адвокатка просила пом'якшити покарання та замінити довічний термін на 10 років позбавлення волі. Сам обвинувачений під час засідання заявив про каяття. Однак суд не знайшов підстав для зміни вироку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Суспільне Одеса.

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Апеляцію Шалаєва відхилили

Під час засідання в Одеському апеляційному суді відбулися дебати сторін. Сергій Шалаєв виступив з останнім словом і заявив, що розкаюється у скоєному. Його адвокатка Валерія Гайсіна просила скасувати вирок Приморського районного суду Одеси та призначити підзахисному 10 років ув'язнення. Натомість прокурор наполягав на довічному покаранні. Він заявив, що Шалаєв діяв холоднокровно, а обставини справи свідчать про тяжкість скоєного злочину.

У суді також виступила дружина загиблого Жанна Вознюк. Вона розповіла про життя після втрати чоловіка та труднощі, з якими зіткнулася, самостійно виховуючи дитину. Після дебатів судді пішли до нарадчої кімнати. За результатами розгляду апеляційну скаргу захисту відхилили, а довічний вирок залишили без змін.

Жанна Вознюк позитивно оцінила рішення суду. Водночас вона зізналася, що не вірить у щире каяття засудженого. На її думку, заяви Шалаєва можуть бути спробою домогтися пом'якшення покарання.

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"Я досі не вірю в каяття. Я досі думаю, що це просто спосіб зменшити його покарання... Він казав, що почав каятися, коли прийшов додому після вбивства. Але, відповідно, чому він не звернувся тоді до поліції, правоохоронних органів? Натомість він займався тим, що чистив переписку за розпорядженням своїх кураторів та організаторів вбивства", — сказала дружина загиблого.

Адвокатка Шалаєва не погодилася з рішенням апеляційного суду та заявила про намір звернутися до Верховного Суду. Вона стверджує, що її підзахисний співпрацював зі слідством і розповів про обставини злочину ще під час перших допитів.

Який вирок отримав Сергій Шалаєв

19 червня 2026 року Приморський районний суд Одеси засудив 46-річного Сергія Шалаєва до довічного ув'язнення. Також йому призначили конфіскацію майна та позбавили військового звання. Суд визнав його винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

умисне вбивство на замовлення та з корисливих мотивів;

незаконне поводження зі зброєю;

самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану.

Захист намагався оскаржити це рішення, наполягаючи на значно м'якшому покаранні. Однак апеляційна інстанція не задовольнила вимоги адвокатки.

Що відомо про вбивство Дем'яна Ганула

Судовий розгляд справи розпочався 1 жовтня 2025 року. Сергій Шалаєв визнав провину та розповів, що приблизно місяць стежив за громадським діячем. За його словами, вказівки він отримував від анонімного куратора. На той момент чоловік перебував у розшуку через самовільне залишення військової частини.

Вбивство сталося вранці 14 березня 2025 року в центрі Одеси. Шалаєв підстеріг Дем'яна Ганула та відкрив по ньому вогонь. Під час допиту він зізнався, що після перших пострілів наздогнав уже пораненого активіста та вистрілив ще раз. Ганул загинув на місці.

Потерпілими у кримінальному провадженні визнали дружину загиблого Жанну Вознюк та його батька Вадима Ганула. Родина Шалаєва передала дружині загиблого 100 тисяч гривень компенсації, однак вона відмовилася від цих грошей. Згодом кошти перерахували до фонду "Повернись живим". Водночас замовників та координаторів убивства досі не встановили. Матеріали щодо можливих організаторів виділили в окреме кримінальне провадження. Їх розслідування триває.

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