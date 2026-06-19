Вбивство одеського активіста Ганула: суд виніс довічний вирок

Судове засідання. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Приморський районний суд Одеси виніс вирок у справі про вбивство громадського діяча Дем’яна Ганула. Обвинуваченого визнали винним за кількома статтями Кримінального кодексу та призначили довічне позбавлення волі. Також суд постановив конфіскувати його майно і позбавити військового звання. Водночас слідство щодо замовників злочину ще триває.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE із зали суду.

Вирок суду

Суд визнав винним 46-річного військовослужбовця з Київщини Сергія Шалаєва. Йому інкримінували умисне вбивство на замовлення та з корисливих мотивів, незаконне поводження зі зброєю, а також нез’явлення на службу під час воєнного стану. За результатами розгляду справи суд призначив найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі. Крім того, засудженого позбавили військового звання та постановили конфіскувати його майно.

Як сталося вбивство

Дем’яна Ганула вбили 14 березня 2025 року в центрі Одеси. За даними слідства, нападник кілька разів вистрелив у громадського діяча, а потім зробив контрольний постріл у голову та втік з місця злочину. Правоохоронці створили спеціальну слідчу групу. Завдяки спільній роботі поліції та СБУ підозрюваного затримали протягом кількох годин після злочину.

Підготовка до злочину

За даними слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області, фігурант отримав замовлення на ліквідацію активіста. Діючи за заздалегідь розробленим планом, чоловік оформив щорічну відпустку, винайняв в Одесі два помешкання та нелегально купив вогнепальну зброю, набої й ручні гранати. Усе це він зберігав на орендованих квартирах.

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Зізнання в суді

Судовий розгляд розпочався у жовтні 2025 року. Під час засідань і слідчого експерименту Сергій Шалаєв повністю визнав свою провину. У суді він розповів, що в день убивства підстеріг Дем’яна Ганула в центрі Одеси. Після перших пострілів він наздогнав пораненого чоловіка та здійснив контрольний постріл. Від отриманих поранень активіст загинув на місці.

Виплата "компенсації"

Потерпілими у справі були дружина загиблого Жанна Вознюк та його батько Вадим Ганул. Під час процесу родина обвинуваченого намагалася передати вдові 100 тисяч гривень як компенсацію, однак вона відмовилася приймати ці кошти.

Попри вирок виконавцю, особи замовника та координатора злочину досі не встановлені. Матеріали щодо можливих організаторів вбивства виділені в окреме кримінальне провадження, розслідування якого триває.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Одесі у річницю вбивства Дем’яна Ганула люди зібралися на марш у центрі міста. На ходу прийшли активісти, друзі та небайдужі одесити. Колона пройшла кількома центральними вулицями. Так містяни вирішили вшанувати загиблого громадського діяча.

Також Новини.LIVE писали, що активісти запропонували встановити меморіальну дошку загиблому Дем’яну Ганулу на будинку, де його вбили. Питання розглянуть після оновлення складу історико-топонімічної комісії міськради. Ініціативу погодили з родиною активіста, дизайн дошки вже готовий. Остаточно встановити її можна після всіх необхідних погоджень.