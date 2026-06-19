Убийство одесского активиста Ганула: суд вынес приговор к пожизненному заключению

Судебное заседание. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

Приморский районный суд Одессы вынес приговор по делу об убийстве общественного деятеля Демьяна Ганула. Обвиняемого признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса и приговорили к пожизненному лишению свободы. Также суд постановил конфисковать его имущество и лишить военного звания. В то же время следствие в отношении заказчиков преступления еще продолжается.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE из зала суда.

Приговор суда

Суд признал виновным 46-летнего военнослужащего из Киевской области Сергея Шалаева. Ему инкриминировали умышленное убийство по заказу и из корыстных побуждений, незаконное обращение с оружием, а также неявку на службу во время военного положения. По итогам рассмотрения дела суд назначил самое суровое наказание — пожизненное лишение свободы. Кроме того, осужденного лишили воинского звания и постановили конфисковать его имущество.

Как произошло убийство

Демьяна Ганула убили 14 марта 2025 года в центре Одессы. По данным следствия, нападавший несколько раз выстрелил в общественного деятеля, а затем сделал контрольный выстрел в голову и скрылся с места преступления. Правоохранители создали специальную следственную группу. Благодаря совместной работе полиции и СБУ подозреваемого задержали в течение нескольких часов после преступления.

Подготовка к преступлению

По данным следователей следственного управления ГУНП в Одесской области, фигурант получил заказ на ликвидацию активиста. Действуя по заранее разработанному плану, мужчина оформил ежегодный отпуск, снял в Одессе две квартиры и нелегально приобрел огнестрельное оружие, патроны и ручные гранаты. Всё это он хранил в арендованных квартирах.

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Признание в суде

Судебное разбирательство началось в октябре 2025 года. В ходе заседаний и следственного эксперимента Сергей Шалаев полностью признал свою вину. В суде он рассказал, что в день убийства подкараулил Демьяна Ганула в центре Одессы. После первых выстрелов он догнал раненого мужчину и произвел контрольный выстрел. От полученных ранений активист скончался на месте.

Выплата "компенсации"

Потерпевшими по делу были жена погибшего Жанна Вознюк и его отец Вадим Ганул. В ходе процесса семья обвиняемого пыталась передать вдове 100 тысяч гривен в качестве компенсации, однако она отказалась принимать эти средства.

Несмотря на приговор исполнителю, личности заказчика и координатора преступления до сих пор не установлены. Материалы о возможных организаторах убийства выделены в отдельное уголовное производство, расследование которого продолжается.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе в годовщину убийства Демьяна Ганула люди собрались на марш в центре города. В марше приняли участие активисты, друзья и неравнодушные одесситы. Колонна прошла по нескольким центральным улицам. Так горожане решили почтить память погибшего общественного деятеля.

Также Новини.LIVE писали, что активисты предложили установить мемориальную доску погибшему Демьяну Ганулу на доме, где его убили. Вопрос рассмотрят после обновления состава историко-топонимической комиссии горсовета. Инициативу согласовали с семьёй активиста, дизайн доски уже готов. Окончательно установить её можно после получения всех необходимых согласований.