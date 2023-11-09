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Суд вынес приговор одесскому поджигателю

9 ноября 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Суд вынес приговор одесскому поджигателю
Последствия поджога в Одесской области. Фото: Национальная Полиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области осудили злоумышленника, который поджег жилье бывшей сожительницы. Житель Березовского района незаконно проник в дом, когда потерпевшей не было дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Последствия поджога. Фото: Национальная полиция

Детали инцидента

В июле этого года злоумышленник по газовой трубе поднялся на балкон квартиры, расположенной на последнем этаже двухэтажного дома в одном из сел Березовского района Одесской области, которую снимала его бывшая сожительница. Злоумышленник разбил оконное стекло и проник в дом. Затем зажигалкой поджег одеяло в спальной комнате и скрылся. В результате пожара никто не пострадал, однако было уничтожено имущество в квартире.
Фигуранта обвинили в незаконном проникновении в жилище по части 1 ст. 162 Уголовного кодекса Украины и умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога, по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

Какой приговор вынес суд

Исследовав материалы дела, суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.
Осужденный должен периодически сообщать об изменении места жительства, работы или учебы, согласовывать выезд за пределы Украины. В случае любого нарушения условий испытательного срока, осужденный может быть направлен для отбывания назначенного наказания.


Напомним, В Одессе разоблачили несовершеннолетнего парня, ограбившего женщину. Подросток вырвал из рук потерпевшей сумку с деньгами и документами.
Также мы писали, что в Одесской области вынесли приговор двум мужчинам за жестокое убийство. Жители Южного напали на местную таксистку, ограбили и закололи ножами.

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