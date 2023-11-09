Суд виніс вирок одеському палію

Наслідки підпала на Одещині. Фото:Національна Поліція

В Одеській області засудили зловмисника, який підпалив житло колишньої співмешканки. Житель Березівського району незаконно проник у будинок, коли потерпілої не було вдома.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

У липні цього року зловмисник по газовій трубі піднявся на балкон квартири, розташованої на останньому поверсі двоповерхового будинку в одному із сіл Березівського району Одещини, яку винаймала його колишня співмешканка. Зловмисник розбив віконне скло та проник в оселю. Потім запальничкою підпалив ковдру в спальній кімнаті і втік. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав, однак було знищено майно у квартирі.

Фігуранта звинуватили у незаконному проникненні до житла за частиною 1 ст. 162 Кримінального кодексу України та умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Який вирок виніс суд

Дослідивши матеріали справи, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком два роки.

Засуджений повинен періодично повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, погоджувати виїзд за межі України. У разі будь-якого порушення умов іспитового строку, засудженого може бути направлено для відбування призначеного покарання.



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