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Суд виніс вирок одеському палію

9 листопада 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Суд виніс вирок одеському палію
Наслідки підпала на Одещині. Фото:Національна Поліція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області засудили зловмисника, який підпалив житло колишньої співмешканки. Житель Березівського  району незаконно проник у будинок, коли потерпілої не було вдома. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області

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Наслідки підпалу. Фото: Національна поліція

Деталі інциденту

У липні цього року зловмисник по газовій трубі піднявся на балкон квартири, розташованої на останньому поверсі двоповерхового будинку в одному із сіл Березівського району Одещини, яку винаймала його колишня співмешканка. Зловмисник розбив віконне скло та проник в оселю. Потім запальничкою підпалив ковдру в спальній кімнаті і втік. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав, однак було знищено майно у квартирі.
Фігуранта звинуватили у незаконному проникненні до житла за частиною 1 ст. 162 Кримінального кодексу України та умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Який вирок виніс суд

Дослідивши матеріали справи, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком два роки.
Засуджений повинен періодично повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, погоджувати виїзд за межі України. У разі будь-якого порушення умов іспитового строку, засудженого може бути направлено для відбування призначеного покарання.


Нагадаємо, В  Одесі викрили неповнолітнього хлопця, який пограбував жінку. Підліток вирвав з рук потерпілої сумку з грошима та документами.
Також ми писали, що в Одеській області винесли вирок двом чоловікам за жорстоке вбивство. Мешканці Южного напали на місцеву таксистку, пограбували та закололи ножами.

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