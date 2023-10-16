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Життя ціною у півтори тисячі гривень: на Одещині винесли вирок двом вбивцям

16 жовтня 2023 16:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині винесли вирок двом вбивцям
Спалене авто водійки таксі. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області винесли вирок двом чоловікам за жорстоке вбивство. Мешканці Южного напали на місцеву таксистку, пограбували та закололи ножами.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

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Деталі інциденту

За інформацією відомства, хлопці 17 та 18 років з метою наживи підійшли до водійки та попросили відвести їх у село у передмісті. Приїхавши за адресою, злочинці завдали потерпілій численні ножові поранення. Від отриманих ушкоджень 55-річна жінка померла на місці.

Переконавшись, що жінка не подає ознак життя, вони забрали 1500 грн та на автомобілі потерпілої зникли з місця події. Після чого спалили авто. 

Який вирок виніс суд

Обох хлопців визнали винними в умисному вбивстві  з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні та підпалі авто. Їм призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який замовив вбивство власника столичної клініки та його дружини. Таким чином, громадянин іншої країни намагався заволодіти їхнім бізнесом. 

Також ми писали, що правоохоронці Одеси викрили та затримали 37-річного зловмисника, який став підозрюваним у вбивстві. Жертва отримала ножові поранення у живіт і померла від отриманих травм.

 

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