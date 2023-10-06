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Замовив вбивство, щоб "віджати" бізнес: в Одесі затримали громадянина Молдови

6 жовтня 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали громадянина Молдови
Потерпілий дає свідчення. Фото: скриншот з відео
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі затримали чоловіка, який замовив вбивство власника столичної клініки та його дружини. Таким чином громадянин іншої країни намагався заволодіти їхнім бізнесом. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, на співпрацю пішов "виконавець" замовлення, який отримав 15 000 доларів США за ліквідацію чоловіка. Про вбивство жінки вони мали домовитися після усунення стоматолога.

Деталі замовного вбивства

Іноземець хотів заволодіти бізнесом українця, тому після ліквідації чоловіка повинні були вбити його дружину. Зʼясувалося, що до війни замовник орендував приміщення, в якому наразі знаходиться стоматологічна клініка. Після 24 лютого 2022 року він виїхав з України та перестав платити орендну плату, відповідно орендодавець уклав договір із новим клієнтом.

"Для того, щоб врятувати життя потерпілим, українські правоохоронці інсценували викрадення та вбивство стоматолога, а відтак замовник отримав фотопідтвердження і перерахував гроші", — йдеться у повідомленні правоохоронців. 

Зазначимо, що затримати чоловіка вдалося завдяки спільним зусиллям Інтерполу та Європолу. Українські та молдавські колеги були на постійному звʼязку, обговорювали деталі проведення спільної операції.

Яке покарання загрожує

Замовнику вбивства повідомлено підозру за ч. 1 ст. 14, п. 11, ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство на замовлення). Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі обирається запобіжний захід, слідство триває. 

Нагадаємо, правоохоронці Одеси викрили та затримали 37-річного зловмисника, який став підозрюваним у вбивстві. Жертва отримала ножові поранення у живіт і померла від отриманих травм. 

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