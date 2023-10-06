В Одессе задержан гражданин Молдовы

Потерпевший дает показания. Фото: скриншот с видео

В Одессе задержан мужчина, который заказал убийство владельца столичной клиники и его жены. Таким образом, гражданин другой страны пытался завладеть их бизнесом.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, на сотрудничество пошел "исполнитель" заказ, получивший 15 000 долларов США за ликвидацию мужчины. Об убийстве женщины они должны были договориться после устранения стоматолога.

Детали заказного убийства

Иностранец хотел завладеть бизнесом украинца, поэтому после ликвидации мужа должны были убить его жену. Выяснилось, что до войны заказчик арендовал помещение, в котором находится стоматологическая клиника. После 24 февраля 2022 он выехал из Украины и перестал платить арендную плату, соответственно арендодатель заключил договор с новым клиентом.

"Для того, чтобы спасти жизнь пострадавшим, украинские правоохранители инсценировали похищение и убийство стоматолога, а затем заказчик получил фотоподтверждение и перечислил деньги", — говорится в сообщении правоохранителей.

Отметим, что задержать мужчину удалось благодаря общим усилиям Интерпола и Европола. Украинские и молдавские коллеги находились на постоянной связи, обсуждали детали проведения совместной операции.

Какое наказание грозит

Заказчику убийства поставлено подозрение по ч. 1 ст. 14, п. 11, ч. 2 ст. 115 (Умышленное заказное убийство). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. В настоящее время избирается мера пресечения, следствие продолжается.

Напомним, правоохранители Одессы разоблачили и задержали 37-летнего злоумышленника, который стал подозреваемым в убийстве. Жертва получила ножевые ранения в живот и скончалась от полученных травм.