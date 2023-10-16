В Одесской области вынесли приговор двум убийцам

Сожженный автомобиль водителя такси. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области вынесли приговор двум мужчинам за жестокое убийство. Жители Южного напали на местную таксистку, ограбили и закололи ножами.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали инцидента

По информации ведомства, парни 17 и 18 лет с целью наживы подошли к водителю и попросили отвести их в село в пригороде. Приехав по адресу, преступники нанесли потерпевшей многочисленные ножевые ранения. От полученных повреждений 55-летняя женщина скончалась на месте.

Убедившись, что женщина не дает признаков жизни, они забрали 1500 грн и на автомобиле потерпевшей скрылись с места происшествия. После чего сожгли авто.

Какой приговор вынес суд

Оба парня признали виновными в умышленном убийстве по корыстным мотивам, разбоям, незаконному завладению и поджогу авто. Им назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, который заказал убийство владельца столичной клиники и его жены. Таким образом, гражданин другой страны пытался завладеть их бизнесом.

Также мы писали, что стражи порядка Одессы разоблачили и задержали 37-летнего злоумышленника, который стал подозреваемым в убийстве. Жертва получила ножевые ранения в живот и скончалась от полученных травм.