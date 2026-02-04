Свет в Одессе 5 февраля: будут ли действовать графики отключений

Свет по графику или без — чего ждать одесситам завтра
В четверг, 5 февраля, ситуация с электричеством в Одессе остается одной из самых сложных во всей стране. Пока большинство областей перешли на понятные плановые отключения, наш регион вынужден жить в режиме экстренных ограничений из-за серьезных поломок на объектах инфраструктуры. Сейчас техническое состояние сетей не позволяет энергетикам гарантировать свет в конкретно определенные часы.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
На стабильность энергосистемы Одесской области давят сразу два фактора. В частности последствия вражеских ударов и капризы погоды, которые вывели из строя часть оборудования. Ремонтные бригады работают без остановок, чтобы вернуть свет в каждый дом, но ситуация остается критической. Специалисты предостерегают - если после включения электричества все соседи одновременно запустят стиральные машины и бойлеры, сеть просто не выдержит. Это приводит к новым авариям, из-за которых время ожидания в темноте только удлиняется.
Графики отключения света в Одессе
Сейчас диспетчеры управляют подачей тока буквально "вручную", поэтому старые таблицы с графиками пока не актуальны. Свет появляется в зависимости от того, какую мощность может выдержать система в конкретный момент. Как только поврежденные линии подлатают, город сразу вернется к привычным расписаниям, где каждая очередь будет знать свое время. А пока актуальное состояние сети по вашему адресу лучше проверять на сайте оператора или через специальные чат-боты.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
