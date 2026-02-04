Свет в Одессе 5 февраля: будут ли действовать графики отключений

Люди идут по ночной улице города. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 5 февраля, ситуация с электричеством в Одессе остается одной из самых сложных во всей стране. Пока большинство областей перешли на понятные плановые отключения, наш регион вынужден жить в режиме экстренных ограничений из-за серьезных поломок на объектах инфраструктуры. Сейчас техническое состояние сетей не позволяет энергетикам гарантировать свет в конкретно определенные часы.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Аварийные отключения света

На стабильность энергосистемы Одесской области давят сразу два фактора. В частности последствия вражеских ударов и капризы погоды, которые вывели из строя часть оборудования. Ремонтные бригады работают без остановок, чтобы вернуть свет в каждый дом, но ситуация остается критической. Специалисты предостерегают - если после включения электричества все соседи одновременно запустят стиральные машины и бойлеры, сеть просто не выдержит. Это приводит к новым авариям, из-за которых время ожидания в темноте только удлиняется.

Графики отключения света в Одессе

Сейчас диспетчеры управляют подачей тока буквально "вручную", поэтому старые таблицы с графиками пока не актуальны. Свет появляется в зависимости от того, какую мощность может выдержать система в конкретный момент. Как только поврежденные линии подлатают, город сразу вернется к привычным расписаниям, где каждая очередь будет знать свое время. А пока актуальное состояние сети по вашему адресу лучше проверять на сайте оператора или через специальные чат-боты.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, как одесситы переживают блэкауты. Также мы писали о том, что ближайшие 10 дней будут самыми тяжелыми для энергетики.