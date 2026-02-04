Світло в Одесі 5 лютого: чи будуть діяти графіки вимкнень

Люди йдуть нічною вулицею міста. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 5 лютого, ситуація з електрикою в Одесі залишається однією з найбільш складних в усій країні. Поки більшість областей перейшли на зрозумілі планові відключення, наш регіон змушений жити в режимі екстрених обмежень через серйозні поломки на об'єктах інфраструктури. Наразі технічний стан мереж не дозволяє енергетикам гарантувати світло у конкретно визначені години.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Реклама

Читайте також:

Аварійні відключення світла

На стабільність енергосистеми Одещини тиснуть одразу два фактори. Зокрема наслідки ворожих ударів та примхи погоди, які вивели з ладу частину обладнання. Ремонтні бригади працюють без зупинок, щоб повернути світло в кожну оселю, але ситуація залишається критичною. Фахівці застерігають — якщо після ввімкнення електрики всі сусіди одночасно запустять пральні машини та бойлери, мережа просто не витримає. Це призводить до нових аварій, через які час очікування в темряві лише подовжується.

Графіки відключення світла в Одесі

Зараз диспетчери керують подачею струму буквально "вручну", тому старі таблиці з графіками поки не актуальні. Світло з'являється залежно від того, яку потужність може витримати система в конкретний момент. Як тільки пошкоджені лінії підлатають, місто одразу повернеться до звичних розкладів, де кожна черга знатиме свій час. А поки актуальний стан мережі за вашою адресою краще перевіряти на сайті оператора або через спеціальні чат-боти.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як одесити переживають блекаути.. Також ми писали про те, що найближчі 10 днів будуть найважчими для енергетики.