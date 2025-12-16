Свет в Одесской области возвращается после массированной атаки

Свет возвращается — какова ситуация в энергосистеме Одесчины
После атаки на Одесскую область в ночь на 13 декабря значительная часть региона осталась без света. Энергетики восстановили электроснабжение для сотен тысяч семей. Также запитали объекты критической инфраструктуры. Работы продолжаются в усиленном режиме.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
Ситуация со светом
В ночь на 13 декабря Одесская область подверглась одной из самых массированных атак за последнее время. Враг повредил объекты распределения и передачи электроэнергии. Из-за этого значительная часть области осталась без света. По состоянию на сейчас энергетики смогли вернуть электроснабжение для почти 330 тысяч семей. Особое внимание уделили больницам, водоканалам и другим объектам критической инфраструктуры - их удалось оживить в первую очередь.
Без электричества сейчас остаются около 288 тысяч семей области. Специалисты работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки и восстановить питание для всех потребителей. Стабилизационные отключения на территории Одесской области не применяют. Энергетики призывают жителей доверять только официальной информации и сохранять терпение. Работы по восстановлению продолжаются.
Экстренные отключения света
Из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе действуют аварийные отключения света. Запустить стандартные графики пока невозможно. Абонентам, которым все же восстановили подачу электроэнергии, просят использовать ее экономно.
Графики отключения света в Одессе
После ремонта оборудования регион снова вернется к стабилизационным отключениям, они будут применены для всех групп. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
