Свет в Одесской области возвращается после массированной атаки

Специалисты ремонтируют электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

После атаки на Одесскую область в ночь на 13 декабря значительная часть региона осталась без света. Энергетики восстановили электроснабжение для сотен тысяч семей. Также запитали объекты критической инфраструктуры. Работы продолжаются в усиленном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Ситуация со светом

В ночь на 13 декабря Одесская область подверглась одной из самых массированных атак за последнее время. Враг повредил объекты распределения и передачи электроэнергии. Из-за этого значительная часть области осталась без света. По состоянию на сейчас энергетики смогли вернуть электроснабжение для почти 330 тысяч семей. Особое внимание уделили больницам, водоканалам и другим объектам критической инфраструктуры - их удалось оживить в первую очередь.

Без электричества сейчас остаются около 288 тысяч семей области. Специалисты работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки и восстановить питание для всех потребителей. Стабилизационные отключения на территории Одесской области не применяют. Энергетики призывают жителей доверять только официальной информации и сохранять терпение. Работы по восстановлению продолжаются.

Экстренные отключения света

Из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе действуют аварийные отключения света. Запустить стандартные графики пока невозможно. Абонентам, которым все же восстановили подачу электроэнергии, просят использовать ее экономно.

Графики отключения света в Одессе

После ремонта оборудования регион снова вернется к стабилизационным отключениям, они будут применены для всех групп. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

