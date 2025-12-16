Світло на Одещині повертається після масованої атаки

Фахівці ремонтують електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Після атаки на Одещину у ніч на 13 грудня значна частина регіону залишилася без світла. Енергетики відновили електропостачання для сотень тисяч родин. Також заживили об’єкти критичної інфраструктури. Роботи тривають у посиленому режимі.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Ситуація зі світлом

У ніч на 13 грудня Одещина зазнала однієї з наймасованіших атак за останній час. Ворог пошкодив об’єкти розподілу та передачі електроенергії. Через це значна частина області залишилася без світла. Станом на зараз енергетики змогли повернути електропостачання для майже 330 тисяч родин. Окрему увагу приділили лікарням, водоканалам та іншим об’єктам критичної інфраструктури — їх вдалося заживити в першу чергу.

Без електрики наразі залишаються близько 288 тисяч родин області. Фахівці працюють цілодобово, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки та відновити живлення для всіх споживачів. Стабілізаційні відключення на території Одеської області не застосовують. Енергетики закликають жителів довіряти лише офіційній інформації та зберігати терпіння. Роботи з відновлення тривають.

Екстрені відключення світла

Через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні діють аварійні відключення світла. Запустити стандартні графіки поки що неможливо. Абонентам, яким все ж таки відновили подачу електроенергії, просять використовувати її економно.

Графіки відключення світла в Одесі

Після ремонту обладнання регіон знову повернеться до стабілізаційних відключень, вони будуть застосовані для всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі РФ атакувала дронами цивільну інфраструктуру в Одесі. Також ми писали, що речник ВМС розповів деталі про ворожі атаки на цивільні судна.