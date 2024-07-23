Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Света будет больше — как на Одесчине изменились графики сегодня arrow

Света будет больше — как на Одесчине изменились графики сегодня

23 июля 2024 11:41
Верзилова Єлизавета - редактор
Изменение графиков отключений в Одесской области на сегодня: детали от Укрэнерго
В Одесской области изменены графики отключений на сегодня, 23 июля. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 23 июля, до 14:00 в Одесской области действуют изменения в графиках ограничения света. Благодаря активизации работы солнечных электростанций энергетики отменили одну очередь отключений.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

Читайте также:

23 июля до 14:00 одна очередь стабилизационных отключений света отменена. А вот с 14:00 до 24:00 потребление уже будет ограничиваться по графикам. Проверить информацию о электроснабжении и ознакомиться с графиком можно по ссылке.

В Одесской области изменены графики отключений сегодня, 23 июля
Изменение в графиках света на сегодняшний день. Фото: Укрэнерго

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Проблемы с собственной генерацией в Одессе

Напомним, что из-за имеющихся проблем в Одессе активно начали говорить о необходимости собственной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Сейчас город запитывается от соседних регионов, что создает значительные проблемы.

Также мы писали, что свет одесситам выключают из-за нехватки мощностей в результате российских обстрелов. Часть генерации совсем остановили из-за повреждений и оккупации, а еще часть — на ремонте. Поэтому регион готовится к зиме почти без света.

коммунальные услуги Одесса электроэнергия Одесская область электроснабжение Укрэнерго Новости Одессы энергосистема отключения света свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

9 июля 2024

14:53 Завтра Украину накроют дожди с грозами — народный синоптик Диденко предупредила об ухудшении погоды

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба