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Світла буде більше — як на Одещині змінилися графіки сьогодні

23 липня 2024 11:41
Верзілова Єлизавета - редактор
Зміна графіків відключень на Одещині на сьогодні: деталі від Укренерго
На Одещині змінені графіки відключень на сьогодні, 23 липня. Ілюстративне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 23 липня, до 14:00 в Одеській області діють зміни в графіках обмеження світла. Завдяки активізації роботи сонячних електростанцій енергетики скасували одну чергу відключень.   

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

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23 липня до 14:00 одна черга стабілізаційних відключеннь світла скасована. А ось з 14:00 та до 24:00 споживання вже буде обмежуватись за графіками.  Перевірити інформацію щодо електропостачання та ознайомитись із графіком можна за посиланням

На Одещині змінені графіки відключень сьогодні, 23 липня
Зміна у графіках світла на сьогодні. Фото: Укренерго

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Проблеми з власною генерацією в Одесі

Нагадаємо, що  через наявні проблеми в Одесі активно почали говорити про необхідність власної теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Наразі місто живиться від сусідніх регіонів, що створює значні проблеми.

Також ми писали, що світло одеситам вимикають через нестачу потужностей в наслідок російських обстрілів. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла

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