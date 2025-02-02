Отключение света в Одессе 2 февраля — список адресов

Энергетики чинят сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 2 февраля, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть до 20:00. Однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света в Одессе

Центральный РЭС (до 19:00):

ул. Авиационная, 1,1/корп.5,

ул. Михаила Бойчука (Багрицкого), 50-75а,

ул. Бреуса,

ул. Весенняя, 4-41,

ул. Герцена, 2, 4а,5,9,

ул. Глиняная, 27-48,

ул. Ефимова,

ул. Ивана и Юрия Лип, 50а,

ул. Европейская, 8,

ул. Люстдорфская дорога, 2б, 4б, 4в,

ул. Ивана Фунтового,

ул. А. Вадатурского, 66-92,

ул. Новая, 7,

ул. Мраморная (Перовской Софии), 27-48,

ул. Пишенина,

ул. Поездная, 5,5а,6,

ул. Живописная, 15-22е,

ул. Складская, 2,2/4,

ул. А. Тимошенко, 39-42,

ул. Буковецкого, 11-26,

ул. Гранитная,

ул. Шота Руставели,

пер. Герцена,

пер. Косовский,

пер. Футуристов, 3,5,7,9,

пер. Парашютный, 1а-8б,

пер. Рекордный, 1,3, 3а, 3б,4,5,7/корп.1,

пр-т. Шевченко, 10/1-10/9, 23-27б,

спуск Военный, 1,3,6,8,14,18.

Южный РЭС (до 18:00-20:00):

пер. Людмилы Гинзбург, 29-43,

пер. Оранжерейный, 18-43а.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе не будут применять стабилизационные отключения света. Также мы писали, сколько будут платить одесситы за квартплату в феврале 2025 года.