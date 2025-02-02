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Світла не буде до вечора — відключення електропостачання в Одесі

2 лютого 2025 10:33
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла в Одесі 2 лютого — список адрес
Енергетики лагодять мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 2 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у неділю, 2 лютого, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ (до 19:00):

  • вул. Авіаційна, 1,1/корп.5,  
  • вул. Михайла Бойчука (Багрицького), 50-75а,  
  • вул. Бреуса,  
  • вул. Весняна, 4-41, 
  • вул. Герцена, 2, 4а,5,9,
  • вул. Глиняна, 27-48,  
  • вул. Єфімова,
  • вул. Івана та Юрія Лип, 50а,  
  • вул. Європейська, 8,  
  • вул. Люстдорфська дорога, 2б, 4б, 4в,
  • вул. Івана Фунтового,  
  • вул. О. Вадатурського, 66-92,
  • вул. Нова, 7,
  • вул. Мармурова (Перовської Софії), 27-48,
  • вул. Пішеніна,  
  • вул. Поїздна, 5,5а,6,  
  • вул. Мальовнича, 15-22е,  
  • вул. Складська, 2,2/4,
  • вул. О. Тимошенка, 39-42,  
  • вул. Буковецького, 11-26,
  • вул. Гранітна,  
  • вул. Шота Руставелі,
  • пров. Герцена,
  • пров. Косовський,
  • пров. Футуристів, 3,5,7,9,
  • пров. Парашутний, 1а-8б,
  • пров. Рекордний, 1,3, 3а, 3б,4,5,7/корп.1,
  • пр-т. Шевченка,  10/1-10/9, 23-27б,
  • узвіз Військовий, 1,3,6,8,14,18.

Південний РЕМ (до 18:00-20:00):

  • пров. Людмили Гінзбург, 29-43,
  • пров.Оранжерейний, 18-43а.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть застосовувати стабілізаційні відключення світла. Також ми писали, скільки сплачуватимуть одесити за комірне у лютому 2025. 

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