Відключення світла в Одесі 2 лютого — список адрес

Енергетики лагодять мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 2 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у неділю, 2 лютого, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ (до 19:00):

вул. Авіаційна, 1,1/корп.5,

вул. Михайла Бойчука (Багрицького), 50-75а,

вул. Бреуса,

вул. Весняна, 4-41,

вул. Герцена, 2, 4а,5,9,

вул. Глиняна, 27-48,

вул. Єфімова,

вул. Івана та Юрія Лип, 50а,

вул. Європейська, 8,

вул. Люстдорфська дорога, 2б, 4б, 4в,

вул. Івана Фунтового,

вул. О. Вадатурського, 66-92,

вул. Нова, 7,

вул. Мармурова (Перовської Софії), 27-48,

вул. Пішеніна,

вул. Поїздна, 5,5а,6,

вул. Мальовнича, 15-22е,

вул. Складська, 2,2/4,

вул. О. Тимошенка, 39-42,

вул. Буковецького, 11-26,

вул. Гранітна,

вул. Шота Руставелі,

пров. Герцена,

пров. Косовський,

пров. Футуристів, 3,5,7,9,

пров. Парашутний, 1а-8б,

пров. Рекордний, 1,3, 3а, 3б,4,5,7/корп.1,

пр-т. Шевченка, 10/1-10/9, 23-27б,

узвіз Військовий, 1,3,6,8,14,18.

Південний РЕМ (до 18:00-20:00):

пров. Людмили Гінзбург, 29-43,

пров.Оранжерейний, 18-43а.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть застосовувати стабілізаційні відключення світла. Також ми писали, скільки сплачуватимуть одесити за комірне у лютому 2025.