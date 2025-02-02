Відключення світла в Одесі 2 лютого — список адрес

Світла не буде до вечора — відключення електропостачання в Одесі
Сьогодні, 2 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це у неділю, 2 лютого, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла в Одесі
Центральний РЕМ (до 19:00):
- вул. Авіаційна, 1,1/корп.5,
- вул. Михайла Бойчука (Багрицького), 50-75а,
- вул. Бреуса,
- вул. Весняна, 4-41,
- вул. Герцена, 2, 4а,5,9,
- вул. Глиняна, 27-48,
- вул. Єфімова,
- вул. Івана та Юрія Лип, 50а,
- вул. Європейська, 8,
- вул. Люстдорфська дорога, 2б, 4б, 4в,
- вул. Івана Фунтового,
- вул. О. Вадатурського, 66-92,
- вул. Нова, 7,
- вул. Мармурова (Перовської Софії), 27-48,
- вул. Пішеніна,
- вул. Поїздна, 5,5а,6,
- вул. Мальовнича, 15-22е,
- вул. Складська, 2,2/4,
- вул. О. Тимошенка, 39-42,
- вул. Буковецького, 11-26,
- вул. Гранітна,
- вул. Шота Руставелі,
- пров. Герцена,
- пров. Косовський,
- пров. Футуристів, 3,5,7,9,
- пров. Парашутний, 1а-8б,
- пров. Рекордний, 1,3, 3а, 3б,4,5,7/корп.1,
- пр-т. Шевченка, 10/1-10/9, 23-27б,
- узвіз Військовий, 1,3,6,8,14,18.
Південний РЕМ (до 18:00-20:00):
- пров. Людмили Гінзбург, 29-43,
- пров.Оранжерейний, 18-43а.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть застосовувати стабілізаційні відключення світла. Також ми писали, скільки сплачуватимуть одесити за комірне у лютому 2025.
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